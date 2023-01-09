також у роздiлiПолiтика
Італія готує новий пакет допомоги і домовляється про ППО 9
Данилов пообіцяв цього року наступальний етап війни 20
Шмигаль розповів, скільки грошей Україна отримала від партнерів минулого року 19
Данілов: Танки Leopard обов'язково будуть 19
Кулеба пообіцяв багато хороших новин про постачання зброї 14
Генсек НАТО закликає готуватись до довгого шляху 51
У G7 домовились посилювати ППО в Україні 41
США думає навчати наших військових експлуатації Patriot на своїй території 28
Сенат США заборонив держслужбовцям використовувати TikTok 30
Генштаб оцінив ймовірність нового нападу з Білорусі 62
Польща змінює умови прийому українських біженців 85
ISW: Росія стягує сили для нового наступу на Донеччині 30
США допоможе Україні переробляти некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби" 22
ООН готується до нових хвиль переміщення українців 136
На всех Charity dinners собрали 22 миллиона для обороны Украины – Алла Барановская 45
В ЄС висловили обурення заяви Макрона про гарантії безпеки для Росії 43
Фонд Николая Тищенко в Польше собрал 2 миллиона для украинских разведчиков 41
ISW: Російські військові блогери критикують владу за удари безпілотників по авіабазах 47

Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни, повідомляється на сайті "Радіо Свобода" з посиланням на Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Понад 7,9 мільйона людей покинули країну, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами", - заявила представниця УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Ламп.

За оцінкою ООН, загальна цифра біженців майже 14 млн перевищує третину населення країни, що становить приблизно 41 млн осіб, пише "Інтерфакс-Україна".

Ламп сказала, що внесок Німеччини у розмірі понад 500 млн доларів на підтримку біженців є другим після внеску Сполучених Штатів.

 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

13