Російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців із часів Другої світової війни, повідомляється на сайті "Радіо Свобода" з посиланням на Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Понад 7,9 мільйона людей покинули країну, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами", - заявила представниця УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Ламп.

За оцінкою ООН, загальна цифра біженців майже 14 млн перевищує третину населення країни, що становить приблизно 41 млн осіб, пише "Інтерфакс-Україна".

Ламп сказала, що внесок Німеччини у розмірі понад 500 млн доларів на підтримку біженців є другим після внеску Сполучених Штатів.