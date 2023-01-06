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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у 2023 році починається український наступальний етап війни у визволенні окупованих російськими військами земель.


Секретар РНБО зі словами "повірити в Україну" розповів, як світ змінював ставлення до української війни за незалежність – від партизанського руху до перемоги. Зокрема, у січні 2022 року йшлося про ведення партизанської війни. У зв'язку з цим в Україну прибули ручні протитанкові ракетні комплекси NLAW, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin та ракетні системи Stinger.
Данілов у соціальній мережі Facebook зазначив, що в червні західні партнери почали говорити про обороно-контрнаступальну війну. Зокрема, Україна стала отримувати артилерійсько-ракетні системи підвищеної мобільності HIMARS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS (ними можна стріляти на відстань до 80 км), снаряди Excalibur, гаубиці Panzerhaubitze 2000, системи протиповітряної оборони IRIS-t, гаубиці CAESAR, самохідні гаубиці AHS Krab.

Водночас, як зазначає Данілов, 2023 рік характеризуватиметься наступальною війною. Україна повинна отримати бойові машини піхоти Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, батареї комплексів ППО Patriot.

"І багато іншого - менш публічне та зовсім не публічне", - заявив Данілов.

Також секретар РНБО сказав, що наступний - четвертий - етап війни стосуватиметься "справедливості і відплати". Він додав, що в майбутньому буде здійснюватися розвиток ракетної та дронової програм України.
ForUm

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