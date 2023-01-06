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Україна отримали від міжнародних партнерів близько 1 трлн грн у 2022 році, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Близько 1 трлн грн ми отримали від наших міжнародних партнерів", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, 410 млрд грн надали США, 390 млрд грн надали країни Європейського Союзу та його інституції разом із Європейським інвестиційним банком, 88 млрд грн було отримано від МВФ, 60 млрд грн грн - від Світового банку, 17 млрд грн - від Японії.

"Також були й інші суми багатьох партнерів. Ми вдячні урядам та народам усіх країн, які минулого року підтримували Україну фінансово. Завдяки цьому ми не затримували на жоден день ні пенсії, ні соціальні виплати, ні зарплати вчителям чи лікарям. Ми профінансували всі ці видатки у повному обсязі та вчасно", - сказав Шмигаль.
ForUm

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