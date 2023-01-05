Ларнака обладает наибольшим инвестиционным потенциалом среди всех городов Кипра. Цена за квадратный метр стабильно растет, а в город приезжает все больше людей, рассматривающих локацию для долгосрочного проживания.

Если вы думаете о покупке дома в Ларнаке, вам необходимо учесть множество факторов. В городе много районов, каждый со своей спецификой, поэтому поиск идеального места может затянуться. Рассказываем, как быстро приобрести желанную недвижимость и сделать это безошибочно.

Выбор подходящего дома и района

При покупке дома в Ларнаке необходимо рассмотреть несколько вариантов:

дом на одну семью;

таунхаус;

виллу.

Как только начнете сужать круг поиска, то поймете, что у каждого варианта есть плюсы и минусы. Необходимо подумать о том, что важно для будущего арендатора, например, наличие собственного пространства, отсутствие соседей над головой. Или наоборот, большое количество людей.

Если вы нашли идеальную виллу в Ларнаке, убедитесь, что район тоже подходит. Рассмотрим критерии, которые следует учесть:

Первая линия. Основной приоритет на острове — доступность к морю. Чем быстрее арендатор может попасть на пляж, тем больше он готов заплатить. Школы поблизости. Даже если вы планируете сдавать виллу парам без детей, расположение рядом со школами влияет на стоимость дома. Ритм жизни района в разное время и дни. Проверьте интенсивность движения, уровень шума. Удаленность от объектов инфраструктуры. Если магазины, кафе и рестораны, ТРЦ находятся далеко, стоимость аренды будет ниже.

Чем привлекательнее недвижимость — тем проще привлечь потенциальных арендаторов, готовых платить больше за дополнительный комфорт.

Соблюдение бюджета при покупке дома в Ларнаке

Прежде чем начать поиски идеального дома в Ларнаке, убедитесь, что вы рассчитали ценовой диапазон. Актуальные предложения можно посмотреть на https://spm.estate/villy-larnaka. Команда экспертов из SPM Real Estate помогут подобрать выгодный вариант, составят реалистичную бизнес-модель, предоставят консультации по оформлению документов и совершению сделки.

Не забудьте выделить средства и на расходы, связанные с покупкой мебели. Возможно, вам понадобится нанять бригаду для помощи, а также захочется добавить больше удобств в новом доме.

Что делать после покупки дома в Ларнаке

После покупки дома обязательно продолжайте откладывать деньги на случай, если вас застанет врасплох поломка. Простой способ избежать больших расходов на ремонт дома и его оборудования — это регулярное техническое обслуживание. Это позволит устранять проблемы, пока они небольшие.

Поддержание дома в надлежащем состоянии позволит сохранять его рентабельность и увеличивать ROI с учетом роста цен за квадратный метр.

Выводы

Покупка недвижимости в Ларнаке — серьезное решение, требующее комплексного подхода. Но если сделать все правильно, ваша инвестиция принесет высокий годовой доход.