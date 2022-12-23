Про це дипломат повідомила журналістам у Берліні, передає кореспондент Укрінформу.
"Ми, як G7, заявили сьогодні ще раз абсолютно чітко: ми не припинимо підтримку України: ні протягом свят, ні в новому році – до тих пір, поки росія веде цю незаконну, жорстоку загарбницьку війну", – підкреслила Бербок.
Пріоритетом, за її словами, нині є посилення ППО України, адже кожна ракета, яка влучила, означає менше світла для українців
"Тому ми погодилися сьогодні під час віртуальної зустрічі G7 інтенсифікувати наше співробітництво в галузі ППО, адже протиповітряна оборона рятує життя", – сказала глава МЗС ФРН.
Ідеться, уточнила вона, як про постачання систем ППО, так і боєприпасів до них.
Дипломат нагадала, що Німеччина вже передала Україні першу високотехнологічну сучасну установку Iris-T, а також САУ Gepard. Вона привітала рішення уряду США забезпечити ЗСУ системами Patriot.
"Ми ще раз подивимося, що ще ми можемо зробити на додаток до цього", – сказала Бербок.
Крім того, за її словами, важливо темою є "зимова" допомога, яку також треба посилювати. "Кожен генератор, кожен трансформатор, кожна ковдра, паливо – все це рятує життя", – підкреслила дипломат.
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