Міністри країн "Групи семи" під головуванням міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок провели 22 грудня віртуальний обмін думками, насамперед щодо ситуації в Україні та подальшої допомоги їй.

Про це дипломат повідомила журналістам у Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми, як G7, заявили сьогодні ще раз абсолютно чітко: ми не припинимо підтримку України: ні протягом свят, ні в новому році – до тих пір, поки росія веде цю незаконну, жорстоку загарбницьку війну", – підкреслила Бербок.

Пріоритетом, за її словами, нині є посилення ППО України, адже кожна ракета, яка влучила, означає менше світла для українців

"Тому ми погодилися сьогодні під час віртуальної зустрічі G7 інтенсифікувати наше співробітництво в галузі ППО, адже протиповітряна оборона рятує життя", – сказала глава МЗС ФРН.

Ідеться, уточнила вона, як про постачання систем ППО, так і боєприпасів до них.

Дипломат нагадала, що Німеччина вже передала Україні першу високотехнологічну сучасну установку Iris-T, а також САУ Gepard. Вона привітала рішення уряду США забезпечити ЗСУ системами Patriot.

"Ми ще раз подивимося, що ще ми можемо зробити на додаток до цього", – сказала Бербок.

Крім того, за її словами, важливо темою є "зимова" допомога, яку також треба посилювати. "Кожен генератор, кожен трансформатор, кожна ковдра, паливо – все це рятує життя", – підкреслила дипломат.