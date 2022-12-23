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У річному обчисленні рівень інфляції в Україні поступово зменшиться з 30% наприкінці 2022 року до 22,5% наприкінці 2023 року. Однак повільне відновлення буде пояснюватися тривалим впливом в першому кварталі наступного року нещодавніх пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Про це йдеться в прогнозі, опублікованому в Меморандумі про економічну та фінансову політику моніторингової програми МВФ.

Як зазначається в документі, очікується, що утворюється дефіцит поточного рахунку в обсязі близько $5,7 млрд в 2023 році після прогнозованого профіциту в розмірі $6,4 млрд в 2022 році."Очікується, що відновлення надходжень від експорту буде повільним, тоді як попит на імпорт, як очікується, прискориться через збереження попиту на паливо, обладнання та матеріали для ремонту і відновлення", - йдеться в документі, пише "УНІАН".

Згідно з Меморандумом, значні обсяги зовнішнього фінансування повинні підтримати валютні резерви на рівні близько $21 млрд до кінця 2023 року.

Щодо реального ВВП документ містить вже раніше оприлюднений прогноз його падіння майже на третину у 2022 році та можливого незначного зростання на 1% у 2023 році.

Очікується, що економічна діяльність активізується в наступних кварталах переважно за рахунок державних витрат, тоді як відновлення експорту буде тільки поступовим, а зростання споживання залишиться слабким.
ForUm

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