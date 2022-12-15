Подсолнечное масло производят тремя основными способами: холодный и горячий отжим, экстракция растворителями. Экстракция позволяет получить максимальное количество масла из масличных культур. Для этого используется экстрактор масла. Приобрести это оборудование вы можете в компании «ТАН».

Экстракционный способ наиболее экономичен и позволяет извлечь до 99% жира, содержащегося в составе семян. Его главный недостаток — в процессе масло теряет много полезных веществ, в составе остаются только фосфолипиды.

Перед началом экстракции масло предварительно извлекают механическим отжимом, и лишь потом отправляют в экстрактор. В основе процесса лежит способность подсолнечного масла растворяться. Чаще всего используют экстракционный бензин марки «А» и «Б», гексан и нефрас. Эти вещества можно легко удалить из смеси после завершения процесса извлечения.

Экстракция погружением экстрагируемого материала

Процесс проходит в экстракторе. Масло и растворитель непрерывно движутся в противоположные стороны, соединяясь в процессе.

Основные части экстрактора:

загрузочный бункер;

экстракционная колонна;

бункер выгрузки.

В загрузочный бункер подают сырье, предварительно прошедшее через пресс. Оно движется вниз, проходит по горизонтальному шнеку к экстракционной колонне.

Одновременно в экстракционную колонну подается бензин или другой растворитель. Он движется в обратном направлении и в процессе соединяется с сырьем. В итоге получается смесь масла и растворителя — мисцелла. До дистилляции концентрация мисцеллы составляет 15‒17%. Скорость зависит от температуры и влажности сырья, предварительной обработки.

Вместе с мисцеллой из экстрактора выходит шрот — обезжиренная твердая часть. Массу отправляют в испарители, чтобы удалить из нее остатки растворителя.

Главные преимущества экстракции методом погружения экстрагируемого материала:

быстрая экстракция;

простая конструкция вертикального экстрактора;

высокая безопасность эксплуатации благодаря низкой температуре и концентрации паров растворителя.

Главным недостатком этого способа служит высокое содержание примесей в мисцелле, поэтому требуется их удаление дистилляцией.

Экстракция ступенчатым орошением растворителем

Этот способ подразумевает движение растворителя, а сырье остается неподвижным. Метод позволяет получить более концентрированную мисцеллу с небольшим количеством примесей. Мисцелла содержит от 15 до 35% масла, растворенного в экстрагенте.

В экстрагированной мисцелле содержится до 0.5% шрота, поэтому необходима очистка. Твердые частицы усложняют отгонку растворителя, поэтому готовое масло будет некачественным. Мисцеллу очищают отстаиванием и фильтрованием.

Чаще для очистки используется фильтрация. Твердые частицы оседают на перегородке, а затем твердые примеси остаются на слое осадка. Чтобы фильтр был эффективным, его нужно периодически очищать. Удаление твердых частиц из фильтрующей перегородки — необходимая часть обслуживания. Очищенная мисцелла содержит не более 0,02% осадка, она подходит для дальнейшей дистилляции, после чего масло можно подавать на рафинацию.

Недостатки этого способа — длительность экстракции, повышенная взрывоопасность производства. Внутри экстрактора достигается высокая концентрация паров растворителя, которые в контакте с воздухом имеют повышенную взрывоопасность.

Экстракция смешанным способом

Смешанный способ подразумевает 2 стадии экстракции. Первый шаг — экстракция погружением сырья. На этой стадии увеличивается скорость перехода масла в мисцеллу.

Второй шаг — экстракция ступенчатым орошением. Этот процесс завершает извлечение жира из твердого материала.

Экстракция — эффективный способ извлечения масла из масличных культур. Совмещение 2 способов позволяет ускорить процесс и получить более концентрированную мисцеллу, после чего полученное масло можно отправлять на рафинацию. В составе экстрагированного масла остаются фосфолипиды — жирные кислоты, необходимые организму.