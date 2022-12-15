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Сенат США у голосуванні підтримав ініціативу заборонити встановлювати держслужбовцям на робочі телефони чи інші пристрої додаток TikTok з міркувань нацбезпеки.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Проєкт підтримали одностайно. Наступним кроком має стати розгляд у Палаті представників.

Проєкт, запропонований сенатором-республіканцем Джошом Хоулі, акцентує на тому, що сам додаток і компанія-розробник ByteDance Ltd є китайськими і можуть передавати інформацію про користувачів китайським органам влади. 

"Цей додаток - троянський кінь для Комуністичної партії Китаю. Це значний безпековий ризик для США, тож доки він (додаток) не припинить усі зв’язки з Китаєм, його не має бути на пристроях державних посадоців", - заявив Хоулі.  

Проєкт передбачає винятки - для робочих досліджень фахівців у сфері безпеки, поліцейських тощо. 

У листопаді в ФБР повідомили представникам Комітету з внутрішньої безпеки, що Китай може використовувати TikTok і його дані у своїх цілях, наприклад, за допомогою алгоритмів проводити операції впливу на користувачів, тому що китайські компанії вимушені погоджуватись на будь-які вимоги свого уряду. 

Речник TikTok після голосування оприлюднив заяву, що проголосований проєкт "не має ніякої ролі для захисту національних безпекових інтересів США", та що краще було би спробувати досягти угоди, в якій врахують побоювання американських фахівців з безпеки. За інформацією ЗМІ, такі спроби з боку адміністрації Байдена вже були, але домовитись не вдалося.
ForUm

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