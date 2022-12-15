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Організація Об'єднаних Націй готова до можливих нових великих хвиль переміщення українців, але сподівається, що ситуація початку повномасштабної війни не повториться, заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

"Спільно з організаціями УВКБ, Офісом з міграційних питань ми займаємося цими питаннями", - сказав Гріффітс на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у четвер у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи готує ООН попередньо якісь програми допомоги на випадок нових великих хвиль переміщення українців і всередині країни, і за кордон, пише "Інтерфакс-Україна".

Гріффітс нагадав, що на початку повномасштабної війни було найбільше переміщення людей із часів Другої світової війни, і він сподівається, що такий сценарій не повториться.

"Ми сподіваємося, що цього не буде, але ми готові", - заявив заступник генсека ООН.

Водночас він наголосив, що необхідно робити все, щоб люди отримували необхідні послуги, поверталися до нормального життя, і не потребували подальшого переміщення.
ForUm

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