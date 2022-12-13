Всеукраинский фонд «Дорога мира» Николая Тищенко организовал благотворительный ужин «Charity dinners» в Варшаве, на котором удалось собрать более 2 миллионов гривен.

С учетом прошлых благотворительных мероприятий в Европе и США общая сумма помощи для ВСУ составляет 22 миллиона гривен.

Средства, вырученные на ужине в Варшаве, будут переданы Главному управлению разведки Министерства обороны Украины, которое возглавляет Кирилл Буданов.

Благотворительный ужин проходил при свечах, которые гости зажигали самостоятельно в знак солидарности с народом Украины. Антураж символизировал положение украинцев, которые остались без света после вражеских атак по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Традиционно в ходе ужина организаторы провели среди гостей благотворительный аукцион. Одним из лотов стал бюст Тараса Шевченко с рабочего стола Кирилла Буданова, который купили за 17 тысяч евро.

За концепцию ужина отвечали Selena Rai, Bloomenty и агентство Mopis decor. Локацию гостеприимно оказали Praga centrum, а поддержку мероприятия – Royal Tulip Warsaw Hotel. Ведущим вечера стал Тимур Мирошниченко.

Всеукраинский фонд «Дорога мира» Николая Тищенко с начала лета провел серию благотворительных мероприятий «Charity dinners» в Праге, Париже, Ницце, Нью-Йорке и Варшаве. За это время было выручено 22 миллиона гривен, за которые были приобретены автомобили для военных и специализированные машины для транспортировки раненых из эпицентров боевых действий.

Проект «Charity dinners» создан инфлюэнсером Аллой Барановской, при поддержке фонда «Way of peace» и МИД Украины.



