За последние месяцы Powerbank-аккумуляторы вошли в разряд жизненно необходимых гаджетов для каждого украинца. С ними, даже находясь в убежище, подвале или просто дома без света, можно подзарядить смартфон, аккумуляторный светильник, смарт-часы и другие устройства. Эксперты E-Katalog рассказали о самых популярных повербанках на портале.

Xiaomi Mi Power Bank 3 10000

Легкий и тонкий (15 мм) аккумулятор в алюминиевом корпусе с реальной емкостью на уровне 6 300 мАч. Поддерживает стандарты быстрой зарядки Quick Charge 2.0/3.0 и выдает до 18 Вт мощности в обе стороны. Для устройств с низким энергопотреблением есть специальный режим зарядки малым током. Разъем micro-USB здесь используется только на вход, два порта USB Type-A — на выход, а USB Type-C работает в обе стороны. Таким образом, Mi Power Bank 3 позволяет одновременно заряжать до трех устройств.

По данным E-Katalog (ek.ua), цена Xiaomi Mi Power Bank 3 10000 в интернет-магазинах Украины колеблется в диапазоне от 980 до 1 600 грн.

BASEUS Bipow 20W 20000

Увесистый (450 г) аккумулятор толщиной около 3 см оборудован удобным дисплеем, отображающим уровень заряда, силу тока и напряжение. Реальной емкости в 12 600 мАч хватит примерно на 4 подзарядки iPhone 12 или на 2-3 полных цикла восполнения «баков» долгоиграющих Android-смартфонов. Два порта USB Type-A с поддержкой Quick Charge 3.0 — исходящие, microUSB — входящий, USB Type-C с Power Delivery 3.0 (до 20 Вт) — «двухсторонний».

Цена в интернете — от 1 800 до 3 700 грн.

Promate SolarTank-10PDQi

SolarTank-10PDQi оборудован пыле- и влагозащищенным корпусом, встроенным фонариком и солнечной панелью. Время полного заряда гаджета от солнца составляет около 50 часов — не быстро, но все равно полезно в экстремальных условиях. Поддерживается беспроводная зарядка по стандарту Qi (10 Вт), есть режим Power Delivery (до 20 Вт). Реальная емкость батареи — 6 300 мАч, два порта USB Type-A работают только на выход, а разъем USB Type-C — универсальный.

Цена в интернете — от 2 200 до 2 500 грн.

BASEUS Amblight 65W 30000

Мощный универсальный Powerbank с реальной емкостью 18 000 мАч, выдающий до 65 Вт мощности (Power Delivery 3.0) на устройство — это позволяет использовать его даже для подзарядки ноутбуков.

Цена в интернете — от 8 000 до 10 900 грн.

Примечание: данные о ценах актуальны по состоянию на ноябрь 2022 года, использована информация портала ek.ua.