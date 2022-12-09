От облицовки бассейна зависит долговечность чаши и легкость ухода за ней. Материалы, которые используются для отделки стен и дна, должны обладать высоким качеством и быть износостойкими. Гидроизоляционная пленка для бассейна, или лайнер – это один из самых распространенных видов облицовки по причине таких преимуществ, как:

Более низкая цена в сравнении с мозаикой и плиткой

Легкий монтаж

Простой уход и ремонт

Устойчивость к механическому давлению и погодным условиям

Гидроизоляционная пленка выполнена из трех слоев общей толщиной около полутора миллиметров. Два верхних слоя состоят из плотного полихлорвинила. Это специальный вид пластмассы, который обладает устойчивостью к давлению, ультрафиолетовым лучам, кислотам и щелочам. Между слоями пластмассы проходит полиэстеровая сетка, которая делает пленку крепкой и прочной. Также лайнер пропитан специальным веществом с антибактериальным действием. Это делает гидроизоляционную пленку устойчивой к возникновению плесени и грибка.

Монтаж и уход за лайнером для бассейна

Важное преимущество гидроизоляционной пленки для бассейна – легкий монтаж, который не требует проведения объемных и трудоемких строительных работ. При укладке лайнера для бассейна соблюдайте несколько важных рекомендаций:

Проводите монтаж в безветренную и сухую погоду.

Предварительно очистите чашу от загрязнений и выровняйте, чтобы на стенах и дне не было неровностей и выпуклых частей. Для очистки дна и стен бассейна применяйте специальные химические средства.

Чтобы зафиксировать лайнер, установите крепежные полосы.

Проложите под пленку специальное защитное покрытие – геотекстиль. Такая подложка выравнивает поверхность бассейна и увеличивает прочность лайнера.

Лайнер укладывайте листами, начиная со дна бассейна.

Обрабатывайте швы пленки специальным клеем.

Уход за гидроизоляционной пленкой также простой и не требует лишних усилий. Чистите лайнер водными пылесосами и губками, пропитанными специальными химическими препаратами для чаши бассейна. Не применяйте жесткие скребки, так как они могут поцарапать пленку.

Виды лайнера для бассейна

При выборе гидроизоляционной пленки отталкивайтесь от личных предпочтений в дизайне. Лайнер для бассейна отличается широким ассортиментом расцветок. Подберите однотонный лайнер или с рисунком. Также отдайте предпочтение дизайну в виде объемной текстуры, которая подчеркнет яркость воды и сделает чашу еще красивее. Эффектно смотрится отделка бассейна в таких дизайнах, как:

Текстурный гранит

Золотой песок

Мрамор

Голубая мозаика

Для бортов и ступеней выберите гидроизоляционную пленку с антискользящим эффектом. Так вы убережете себя от риска поскользнуться и получить травму. Особенно это важно, если в бассейне купаются дети.

Выбирайте лайнер проверенных производителей, таких как Cefil и Aquaviva. Качественная гидроизоляционная пленка не выгорает, не трескается и при должном уходе служит более десяти лет.

Облицовка лайнером – это идеальный вариант украсить бассейн и сохранить его функциональные возможности на долгий срок.