Мабуть, вважаючи, що Путіна з його ракетами недостатньо для того, щоб загробити вітчизняний бізнес, в.о. начальника одеської податкової Руслан Хван та його заступник Володимир Попов безкарно "доять" підприємців довіреного ним регіону.

Вже котрий місяць практично всі великі одеські підприємці хапаються за голови через блокування податкових накладних. Цілі чиновників дуже прості - видоїти з одеського бізнесу якнайбільше грошей за найкоротший термін, при цьому не звертаючи уваги ні на війну, ні на важке становище в країні.

Відбуваються масові блокування податкових накладних: подаючи на розблокування податкової накладної, через 5 робочих днів підприємства автоматично потрапляють на процес оскарження комісій регіонального рівня, який на практиці займає 9-12 робочих днів. Декому навіть відмовляють у оскарженні рішень комісії регіонального рівня і доводиться подавати до суду. В результаті розблокування податкової накладної в кращому випадку займає 18-20 робочих днів. При цьому законодавчо підприємці мають право подати Таблицю даних платника податку на додану вартість, яка при її прийнятті органами ДПС забезпечує автоматичну реєстрацію всіх податкових накладних, однак на 5 грудня 2022 р. Таблиці не приймаються, а підприємцям не дають не усних, не письмових пояснення, чому це відбувається.

Співробітники ДПС, які забезпечують роботу гарячої лінії, нібито створеної для допомоги та надання консультації підприємцям з цього питання, є абсолютно некомпетентними у цих питаннях. Через війну підприємства "підводять" одне одного не реєструючи своєчасно податкові накладні. Останнім часом відбуваються часті випадки включення підприємств до ризикових, що означає - жодна податкова накладна зареєстрована не буде. Таким чином повністю блокується господарська діяльність підприємств, і коли її буде розблоковано, залежить від Руслана Хвана та Володимира Попова.

Чиновникам, що з'їхалися, варто згадати долю їхніх попередників: у січні 2020 року прямо зі свого кабінету в СІЗО вирушила тодішня начальниця одеської податкової Наталія Чеботарьова, а все керівництво ДФС Одеської області у зв'язку з корупційним скандалом було усунуто з посад.

І якщо у мирний час такий захід кар'єри можна було вважати досить суворим, то нинішніх податківців, які "кошмарять" бізнес, за законами воєнного часу, взагалі слід розстріляти.

Президент, Офіс президента, НАБУ та ДБР повинні негайно втрутитися в ситуацію, щоб вітчизняний бізнес, який перебуває на межі виживання в умовах війни і вже неодноразово доказав свою патріотичність, не перейшов до самосуду.