Гнів стосовно нездатності військових РФ запобігти українським ударам по російських стратегічних авіабазах у тилу переважив "похвалу" в інформпросторі за останню серію ударів по Україні. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 5 грудня.

Зазначається, що російські військові блогери розкритикували владу за те, що вона не передбачала і не запобігла ударам безпілотників по авіабазах Енгельс-2 і Дягілєво 5 грудня.

Як заявили деякі з них, російські військові не захищали авіабази належним чином, хоча знали, що вони були явними цілями для українських ударів.

"Українські сили, ймовірно, завдали ударів по двох російських стратегічних авіабазах 5 грудня, завдавши невеликих збитків і продемонструвавши при цьому здатність завдавати ударів по російських тилах", - зазначили аналітики.

На обох авіабазах розміщені стратегічні бомбардувальники, які Росія використовувала для завдання ударів по Україні протягом усієї війни.

В ISW додали, що українські сили також "прагнули зірвати удари Росії по критично важливій інфраструктурі України".