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Народні депутати пропонують створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) Верховної Ради з перевірки та оцінки ефективності діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ), розслідування фактів можливої бездіяльності та порушення законодавства його посадовими особами.

Відповідний проєкт постанови №8264 зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Ініціюють створення ТСК Ярослав Железняк (фракція "Голос"), Данило Гетманцев та Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу").
ForUm

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