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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається на проведення зустрічі в рамках "фінансового Рамштайну" в першому кварталі 2023 року.

"Що стосується "фінансового Рамштайну" - де-факто робота вже йде на рівні Єврокомісії та на рівні фінансових організацій та G7", - сказав Шмигаль на спільній пресконференції з прем'єром Молдови Наталією Гаврилицею в понеділок у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр повідомив, що наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглядатимуть питання і енергетичної безпеки, і фінансової безпеки, а також питання військової та ядерної безпеки, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ви очікуєте, що це буде формалізовано в круглий стіл, то так - буде. Високий політичний рівень передбачається. Сподіваюся, що ми будемо бачити його вже протягом першого кварталу наступного року. Усі ті робочі групи, які сьогодні працюють, будуть, безумовно, не рідше ніж раз на квартал презентувати політичні досягнення та політичні домовленості "фінансового Рамштайну", - заявив Шмигаль.
ForUm

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