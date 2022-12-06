Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем ЗСУ.

"Я вітаю вас із великим святом - Днем ЗСУ. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто віддав своє життя. Знайдіть сьогодні хвилину для хвилини мовчання", - закликав він громадян України у відеозверненні, записаному на в'їзді до Слов'янська.

"285 днів ви захищаєте державу. Ми завжди пам'ятатимемо ваш подвиг", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що традиційно зустрічає цей день на передовій із нашими бійцями. "Ми пишаємось нашими Сухопутними, Повітряними силами, Військово-Морськими силами, Силами спецоперацій, Військовою розвідкою, Десантно-штурмовими військами. Ми пишаємося всіма ЗСУ", - заявив Зеленський.

Він висловив упевненість, що "ми відзначатимемо день ЗСУ під мирним небом, на майдані Незалежності".

Звертаючись безпосередньо до військовослужбовців, які захищають схід України, Зеленський заявив, що це один із найскладніших напрямків.

"Ви захищаєте не лише сам схід, а й усю нашу країну. Ми всі розуміємо, що на будь-якому з напрямків нашим ЗСУ складно, бо вони борються - вже навіть не говоритимемо, з якою армією світу, але для нас вона точно остання. Але на сході найскладніше. Хочу вам подякувати за цю стійкість. Вважаю, що це обов'язок усіх українців - допомагати вам. І вони цього хочуть. Тому що ви - форпост нашої незалежності", - сказав він.

Президент також побажав військовим відзначити ще сотні річниць Збройних сил та міцного здоров'я самим воїнам та їхнім близьким.

Глава держави вручив нагороди та зробив із захисниками декілька спільних фото.