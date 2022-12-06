Плед — постельное белье, привлекательное своей универсальностью, интересным дизайном и приятными тактильными свойствами. Он имеет более яркую отделку, которая отличает его от обычного одеяла, и высокие теплоизоляционные свойства, по которым он превосходит покрывала. При этом плед достаточно легкий, что позволяет брать его с собой на прогулки или отдых на природе. Однако чтобы изделие справлялось со всеми функциями, нужно знать, как его правильно выбирать. Интернет-магазин Cappone подскажет, как подобрать качественный плед, который «переживет» множество стирок и будет согревать ни одну зиму.

Как выбрать хороший плед?

Сегодня производители предлагают варианты для кроватей, детских кроваток и колясок, диванов и кресел. Они различаются не только по размеру, но также по материалам, дизайну, плотности и типу поверхности. Чтобы не ошибиться с выбором, во время покупки лучше учесть каждый из этих критериев.

Материалы пледа

Теплоизоляционные и эксплуатационные свойства пледа в первую очередь зависят от материала. При пошиве домашнего текстиля производители чаще используют:

натуральную верблюжью и овечью шерсть, которая хорошо согревает, отлично впитывает влагу, имеет большой срок эксплуатации;

кашемир, наделенный отличной теплоизоляцией, мягкостью и шелковистостью;

жаккардовую ткань, которая стойко переносит многочисленные стирки, долго сохраняет форму и цвет;

флис — синтетический гипоаллергенный материал, который хорошо впитывает влагу, не мнется, не линяет, не привлекает моль и микроорганизмы;

натуральный мех, защищающий от сильных морозов;

искусственный мех, наделенный всеми преимуществами натурального меха и привлекательный своей ценой.

Во время покупки нужно учитывать не только преимущества материала, но и его недостатки. Например, шерстяные изделия колются и вызывают аллергию, кашемировые — капризны в уходе, флисовые — электризуются, а меховые — поглощают пыль.

Плотность ткани

Хороший плед должен быть не только теплым, но и плотным. На его плотность влияет толщина волокон ткани. Чем они тоньше, тем более легким и рыхлым получается полотно. Толстые волокна делают его не только плотным, но также тяжелым и износостойким.

Плотность изделия определяется его весом на 1 кв. м. Самыми плотными считаются жаккардовые модели (460 г/кв. м), наименее плотными — модели из шерсти австралийского мериноса (235 г/кв. м).

Размеры пледа

Шерстяной или синтетический плед покупают для того, чтобы он согревал при низких температурах, а также защищал постельное белье от загрязнений. Для этого он должен соответствовать габаритам кровати, дивана или кресла. В коллекциях производителей можно подобрать покрывала следующих размеров:

односпальные — от 130х200 см;

1,5-спальные — от 150х200 см;

2-спальные — от 180х200 см;

евро — от 200х210 см;

евро макси — от 220х280 см.

Для новорожденных выпускают модели размером от 70х100 см, на выписку — от 90х90 см, для колясок — от 70х90 см. Детскую кроватку можно застелить пледом размером от 60х120 см.

Дизайн пледов

При выборе домашнего текстиля также нужно отталкиваться от интерьера. Предпочтительны однотонные модели нейтральной расцветки. Преимущество этого варианта в том, что он сочетается с разной мебелью и отделкой. Хотя для многих нейтральный цвет является недостатком. В этом случае можно подобрать модель, украшенную:

стильными и яркими принтами;

цветочными узорами;

геометрическими фигурами;

национальными орнаментами и т.д.

Разноцветное покрывало станет ярким акцентом в интерьере. Только будьте готовы к тому, что пестрая расцветка может быстро надоесть.

Тип поверхности

Хороший плед должен доставлять приятные тактильные ощущения. Каждый материал имеет определенную текстуру и рисунок поверхности, которые отвечают за этот параметр. Самыми приятными на ощупь являются модели из натурального меха, вельвета, велюра и плюшевой пряжи. Хлопковые, льняные и атласные изделия не только обладают приятными тактильными свойствами, но также способны охлаждать при высокой температуре.

Теплые покрывала из натуральной верблюжьей шерсти, акрила, жаккарда и гобеленовой ткани могут казаться грубыми. Они больше подходят для кресел и диванов, так как за счет своей жесткости лучше переносят механические воздействия.

Советы от экспертов Cappone

Независимо от того, какие материалы используются при производстве, плед может заменить и теплое одеяло, и игровой коврик для детской комнаты, и покрывало для отдыха на природе. Главное — быть внимательным во время покупки. Эксперты интернет-магазина Cappone советуют выбирать изделия, которые:

изготавливаются из долговечной и износостойкой ткани;

отличаются неприхотливостью в стирке, сушке и уходе;

обладают мягкостью и приятными тактильными свойствами;

не электризуются и не вызывают аллергии;

имеют приятную расцветку и при этом не линяют;

органично вписываются в интерьер.

Необязательно, чтобы плед был сшит из натуральной ткани. В продаже имеется достаточно моделей из искусственных, синтетических и комбинированных материалов, которые хорошо согревают, легко стираются и имеют большой срок службы. Чтобы не столкнуться с их недостатками, важно соблюдать рекомендации производителя по уходу и эксплуатации. Тогда домашний текстиль прослужит много лет, сохранив первоначальный вид и мягкость.