Наступним гучним кримінальним процесом в Україні може стати справа народного депутата від «Європейської солідарності» Артура Герасимова, якого викривали у зв'язках із бойовиками так званої «ДНР», прихованні доходів та політичній корупції, повідомляє видання Антикор.

«Поки Герасимов малює із себе морального авторитета та поборника інтересів простих громадян, сам він залишається тим самим шахраєм і злодієм. Однак приховувати свої махінації стає дедалі складніше — більше немає можливості блокувати кримінальні розслідування, які ведуть антикорупційні та правоохоронні органи», — йдеться в матеріалі.

Видання проаналізувало шлях Герасимова у велику політику, який розпочався у 2012 році у Горлівці. Він був соратником теперішнього проросійського нардепа Сергія Шахова. В той період особистим водієм і за сумісництвом начальником охорони та повіреним у справах Герасимова був Ігор Безлер. Той самий «Біс», який у 2014 році став одним із польових командирів терористів на Донбасі.

Приєднавшись до команди Петра Порошенка, Герасимов зберіг за собою негласний статус «смотрящєго» за Донбасом. Як неодноразово писали ЗМІ, там Герасимов торгував виборчими округами, а пізніше «місцевими» осередками тоді ще БПП.

Наприкінці 2021 року НАЗК підтвердило інформацію ЗМІ про те, що Герасимов із 2013 року є власником розкішної вілли в Іспанії. При цьому її не було зазначено в жодній із щорічних декларацій. Крім того, Герасимов був одним із кураторів масштабної ботоферми, яку СБУ накрила у серпні 2022 року. Діяльність роботів пов'язували з Порошенком. У тій справі також фігурував росіянин Віктор Майстренко, який переїхав в Україну у 2014 році.

У листопаді 2022 року Герасимов разом із одіозним нардепом Григорієм Мамкою намагався внести правки до євроінтеграційного законопроекту №8008, щоб зберегти у законодавстві лазівки для відмивання грошей.

«Пропалений корупціонер та лицемір, який готовий на все, щоб утриматися у великій політиці та догодити своїм господарям. А інтереси простих українців, про які він нібито так дбає, для нього не мають жодної цінності. Та й судячи з закордонної нерухомості, своє майбутнє та майбутнє своїх дітей з Україною він не пов'язує. Для нього наша країна — це лише джерело наддоходів, не більше того», — пише видання.