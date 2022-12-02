С каждым годом желающих посетить страны Шенгена стремительно увеличивается. Кто-то предпочитает путешествовать, а кто-то отправляется за границу в поисках лучшей жизни. Но для того, чтобы поездка была успешной, необходимо позаботиться о грамотном оформлении документов. Если вам нужна шенгенская виза, получить ее можно на сайте https://visas.kz/ru/visas/schengen.

Какие документы нужны для оформления?

Чтобы получить шенгенскую визу, потребуется предоставить ряд документов:

· паспорт, который подтверждает вашу личность;

· фото 3,5 на 4,5;

· бронь гостиницы, в которой вы планируете остановиться;

· бронь авиабилетов в обе стороны;

· страховка.

Если дети путешествуют с одним из родителей, стоит позаботиться о получении разрешения другого родителя на поездку. Оно обязательно должно быть заверено нотариально.

Когда в страну Шенгена путешествует человек, который работает на предприятии, обязательно он должен предоставить справку с места работы. Если вы студент – справка с ВУЗа. Перечень документов для оформления визы в Шенген стандартный. Он может быть изменен в зависимости от страны и цели вашей поездки. Обратитесь к специалистам, чтобы узнать больше.

Какие страны выдают шенген?

Шенгенскую визу можно оформить в ряде стран мира:

· Австрия;

· Венгрия;

· Германия;

· Греция;

· Исландия;

· Италия;

· Испания;

· Франция;

· Португалия.

Для посещения каждой отдельной страны существуют отдельные требования. Узнать их можно у представителей первого центра визовой поддержки.

Сколько времени нужно для оформления визы?

Если вы решили оформить Шенген в Казахстане, стоит внимательно изучить все возможные моменты. Как правило, человек в таком случае общается к Википедии. Там вы сможете найти общую информацию. Для рассмотрения конкретно вашей задачи стоит связаться со специалистами первого центра визовой поддержки.

Что касается сроков оформления, шенгенская виза может быть выдана в разные сроки. Все зависит от выбранной страны и наличия свободных мест. В среднем для получения Шенгена потребуется не меньше месяца.

Допускается также оформление визы на протяжении 2-3 месяцев. Это связано с нехваткой специалистов в визовых центрах, длинные очереди, заминки в процессе приема/выдачи бумаг.

Если заявитель уже записан, то 2-4 недели. Если записи нет, то не стоит рассчитывать на срок ранее 2-3 месяцев. Сейчас практически невозможно оформить срочную визу ни в одну европейскую страну.

По мнению специалистов, снижения спроса на визы осенью ожидать не стоит. Места будут заняты, как только откроется запись.

Стоимость оформления визы

Стоимость консульского сбора за оформление однократной и многократной шенгенской визы равна около 35 евро. И это независимо от страны, в которую вы планируете получить визу.

Шенген более длительного пребывания обойдется вам в 90 евро. Обратитесь к специалистам первого центра визовой поддержки для проведения расчетов. Контакты указаны на сайте.







