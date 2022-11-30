Зима пройде дуже скоро, і багато майстрів візьмуться за проведення ремонтних та будівельних робіт. Тут бажано заздалегідь підготуватися — хоча б придбати необхідний інструмент. Сучасні прилади допоможуть виконати роботу якісніше. Що знадобиться в домашній майстерні, розберемо нижче.

Перфоратор

Це практично універсальний інструмент, за допомогою якого можна формувати штроби, отвори, заглиблення під розетки. Можна вибрати інструмент, який працює від мережі або від вбудованого акумулятора. Другий варіант важчий, але його можна використовувати в найбільш важкодоступних місцях. Або за відсутності електроенергії.

Мобільний бетонозмішувач

Стане в пригоді в тому випадку, якщо плануєте самостійно виконувати цегляну кладку або наново заливати стяжку в квартирі. Обладнання можна придбати в спеціалізованому будівельному магазині, а за потреби — замовити доставку.

Під час купівлі зверніть увагу на те, що всі бетонозмішувачі поділяють на кілька видів:

Примусовий тип змішування. Це найдорожчий вид обладнання. Призначений для замішування великих об'ємів розчину.

Гравітаційний тип змішування. Тут барабан має виражену форму груші. Таке обладнання більше підходить для приватного будівництва. Зазвичай його об'єм трохи більше 300 л. Самі ж гравітаційні бетономішалки поділяються на редукторні та вінцеві. Перший варіант найміцніший і надійно захищений від попадання стороннього сміття.

Шуруповерт

Особливо знадобиться для проведення дрібних будівельних робіт або фінішних штрихів ремонту. За допомогою шуруповерта можна швидко зібрати корпусні меблі, закрутити або розкрутити будь-які види кріплень. А якщо вибрати максимально потужний інструмент, то його можна застосовувати як перфоратор.

Будівельний пилосос

Пристрій можна використовувати не тільки по завершенні ремонту. Він стане у пригоді під час формування штроб та виконання інших видів робіт. Краще вибирати мережеву модель приладу, оскільки вона є найбільш потужною. Деякі види будівельних пилососів можна застосовувати й для вологого прибирання.

Шліфмашина або болгарка

Залежно від типу дисків, що використовуються, цей інструмент також універсальний. З його допомогою можна:

шліфувати будь-які види поверхонь;

знімати різні старі покриття, такі як фарба, лак;

різати керамічну плитку, ламінат та інші види оздоблювальних матеріалів;

навіть формувати канавки будь-якого розміру та глибини.

Якщо використовуєте акумуляторну модель, слідкуйте за рівнем заряду батареї, щоб інструмент не зупинився в невідповідний момент.

Лазерний нівелір

Прилад, який допомагає максимально точно визначити прямі кути, будь-які вертикалі та горизонталі. Його можна знайти в каталозі інтернет-магазина Алло в Харкові. За допомогою цього інструменту можна забезпечити точне встановлення розеток, розставити мітки, вирівняти стіни тощо.

Весь інструмент бажано зберігати за умови кімнатної температури та рівні вологості не вище за 65%. Так ви збережете експлуатаційні характеристики пристроїв на тривалий час.