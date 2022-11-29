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Координатор Державного департаменту США із санкцій Джим О'Браєн прибув із візитом до України, щоб обговорити додаткові заходи щодо посилення тиску на Росію, повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Санкції та експортний контроль уже погіршили здатність Москви реалізувати свій імперський план - незважаючи на збільшення атак Росії на інфраструктуру, координатор Держдепу США з питань санкцій О’Браєн приїхав в Україну, щоб обговорити додаткові заходи для посилення тиску на Росію", - написала вона, повідомляє "Інтерфакс-Україна". 
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