Речник Одеської ОВА Сергій Братчук попередив про високу ймовірність ракетних ударів, оскільки в акваторії Чорного моря знаходиться 12 кораблів і катерів російського флоту. Один із них — ракетоносій із 8 ракетами класу "Калібр", а також три великі десантні кораблі. Про це представник ОВА написав у Telegram.

Минула ніч минула без обстрілів, зазначив він, але водночас попросив громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"У ці дні багато говорять про нові масовані атаки росіян. Ракетні атаки. Нічого нового ви не почули. Утримуйте свою психіку в здоровому глузді та підготуйтеся, насамперед — психологічно. Вкотре. Не шукайте в собі причин, щоб дратуватися на самого себе, приймайте себе такими, як ви є. І пам'ятайте: у них агонія — ми переможемо! У цьому немає сумнівів", — дав поради громадянам Братчук, за словами якого в цій війні на перший план виходить психологічна стійкість, що дозволяє сприймати життя таким, як воно є.

Чиновник також порадив менше злитися на сусідів, близьких, електриків та енергетиків, оскільки ворог і далі завдаватиме ударів. Це констатація факту, пояснив Братчук."Підготуйтеся, у вас є повербанки, все заряджено, є вода. Це реалії війни", — сказав він.