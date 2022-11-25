Служба безпеки України вжила контррозвідувальних заходів на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП), знайдено російські документи та методички окупантів.

"В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні спецслужби у п'ятницю.

За інформацією СБУ, представники РПЦ ставили завдання опікуватися дезінформацією про суспільно-політичну обстановку в Україні та ситуацію на фронті, зокрема вимагали від священиків УПЦ заперечувати збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски "московської церкви".

"Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "героя Росії", підписана міністром оборони РФ за "захоплення Криму" у 2014 році", - інформують в українській спецслужбі.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.