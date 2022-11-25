Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що альянс "не відступить" у своїй підтримці України, не дозволивши перемогти агресивній Росії.

"Росія агресор. Україна - жертва агресії. І, звісно, Україна має право захищатися. Ми допомагаємо Україні відстоювати це право. Не буде міцного миру, якщо переможе агресор, якщо гноблення та самодержавство переважатимуть над свободою та демократією. Більшість війн закінчуються переговорами. Але те, що відбувається за столом переговорів, залежить від того, що відбувається на полі бою. Тому найкращий спосіб підвищити шанси на мирне рішення - підтримати Україну. Отже, НАТО продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми не відступимо", - сказав він у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції, анонсуючи порядок денний майбутньої зустрічі міністрів закордонних справ, яка відбудеться у Бухаресті 29-30 листопада.

Столтенберг констатував, що "президент Путін зазнає невдачі в Україні", на яку "він відповідає з більшою жорстокістю". "Хвилі навмисних ракетних ударів по містах та цивільній інфраструктурі, позбавлення українців тепла, світла та їжі - це жахливий початок зими для України. Це також важкі часи для решти Європи та всього світу зі зростанням цін на енергоносії та продукти харчування. Так, ми всі розплачуємось за війну Росії проти України. Але ціна, яку ми платимо, у грошах. А розплачуються українці кров'ю", - наголосив генсек НАТО, пише "Інтерфакс-Україна".

У зв'язку з цим він ще раз сказав, що якщо "ми дозволимо Путіну перемогти, всі ми заплатимо набагато вищу ціну на довгі роки вперед". "Якщо Путін та інші авторитарні лідери побачать, що сила винагороджується, вони знову застосуватимуть силу для досягнення своїх цілей. Це зробило б наш світ небезпечнішим, і нас усіх уразливішими. Тому в інтересах нашої безпеки підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг.