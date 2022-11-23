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Міністерство освіти і науки Латвії з 2026-2027 навчального року запровадить порядок, за якого другою іноземною мовою в усіх школах може бути тільки одна з мов країн-членів ЄС або іноземна мова, вивчення якої регулюють міжурядові договори у сфері освіти.

Як повідомляє портал Delfi, це означає, що російську мову як другу іноземну в школах більше не можна буде вчити, оскільки вона не є офіційною мовою ЄС і не фігурує у відповідних міжнародних договорах.

Міністерство освіти вважає, що такі зміни сприятимуть повноцінному включенню молоді до освітнього простору Європи, сприятимуть вивченню офіційних мов ЄС, що надасть ширші можливості зайнятості як в ЄС, так і за його межами.

Міністр освіти і науки Аніта Муйжнієце запевнила, що питання про другу іноземну мову обговорювали і з президентом країни Егілсом Левітсом, у розмові наголошували на необхідності забезпечити вивчення будь-якої з офіційних мов ЄС у всіх школах.

"Це момент, коли нам як ніколи необхідно зміцнювати основну цінність Латвії - національну мову і сильну Латвію в загальній родині Євросоюзу", - заявила Муйжнієце.

В школах країни зараз першу іноземну мову починають вивчати в першому класі. Це має бути одна з офіційних мов ЄС, і найчастіше це англійська. Другу іноземну мову в навчальних закладах, що реалізують програми освіти латиською мовою, починають опановувати в четвертому класі.

Нормативні акти не вказують, яку іноземну мову - наприклад, французьку, російську чи німецьку - школа може пропонувати вивчати як іноземну. Вибір залишається за навчальним закладом, який робить його, виходячи з цілей розвитку у співпраці зі шкільною радою. Міністерство вказує, що велику роль у виборі другої іноземної мови відіграє бажання батьків і самих учнів, а також наявність кваліфікованих педагогів.

Як показало опитування 2021 року, майже половина латвійських шкіл вибір не пропонує. Більш ніж у 300 школах друга іноземна мова - російська.

Міністерство освіти стверджує, що наразі за значного зростання попиту на мови ЄС, а також з огляду на зниження значущості та використання російської мови, від батьків надходять заяви із закликом забезпечити викладання однієї з мов ЄС як другої іноземної у школах.

З метою сприяння вивченню офіційних мов ЄС міністерство освіти і науки розробить поправки до стандарту базової освіти, які визначать, що всі школи повинні забезпечувати одну з мов ЄС або іноземну мову, вивчення якої регулюється укладеними міжурядовими угодами у сфері освіти, як другої іноземної мови.

Перехідний період заплановано на три роки, щоб школи могли забезпечити наявність вчителів другої іноземної мови - як за рахунок залучення нових педагогів, так і за рахунок надання можливості чинним педагогам пройти перепідготовку та отримати право викладання іншого предмета. Водночас міністерство розпочало переговори з Латвійським університетом, щоб обговорити питання підготовки вчителів іноземних мов і перекваліфікації вчителів.
ForUm

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