Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна має бути готова до ескалації ситуації в Україні. Про це він сказав на конференції в Берліні.

"Зважаючи на розвиток війни і видимі та зростаючі невдачі Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц.

За його словами, ескалація може включати руйнування інфраструктури.

Шольц заявив, що фонд оборони в розмірі 100 мільярдів євро, про який було оголошено після вторгнення Росії, став результатом отриманого уроку для створення оборонних запасів німецьких збройних сил.

Шольц також заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю вартувала того вже тому, що під час неї було озвучено спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї, пишуть "Українські новини".

Під час свого візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц і голова КНР Сі Цзіньпін засудили загрози застосування Росією ядерної зброї в Україні.