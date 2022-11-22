Одним из самых популярных измерительных приборов, которым пользуется широкий круг мастеров, является измерительная рулетка. Состоит она из корпуса и гибкой ленты с измерительной шкалой. Главное ее назначение - измерение длины в процессе ремонтно-строительных или геодезических работ. Благодаря специальному зацепу выполнять измерения можно самостоятельно, без сторонней помощи. Поэтому неудивительно, что большинство людей убеждены в том, что выбрать рулетку несложно, самое важное - подходящая длина. В то же время разные ее виды отличаются исходя из таких параметров как материал изготовления, жесткость полотна, степень защиты. Поэтому прежде чем купить подходящий измерительный инструмент, предлагаем рейтинг строительных рулеток 2022 года, основанный на их особенностях, плюсах и минусах. Возможно, наш ТОП-6 поможет вам подобрать лучшие профессиональные рулетки для строительной площадки.

1. Рулетка магнитная Milwaukee STUD, 8 м (4932471627)

Первое место занимает магнитная рулетка от американского бренда Milwaukee, являющаяся самой прочной рулеткой в своем классе, оснащенная инновационной технологией EXO360 Blade. Рабочая длина изделия составляет 8 м, что позволяет самостоятельно проводить необходимые измерения на стройплощадке. Модель обеспечивает измерение II класса точности.

Плюсы:

Покрытие EXO360 обеспечивает высочайшую устойчивость к истиранию и разрушению ленты;

Шкала с обеих сторон полотна позволяет легко считывать результаты;

Полностью усиленный корпус выдерживает падение с высоты 24 м;

Измерительная шкала устойчива к износу, обеспечивая маркировку, которая служит в 10 раз дольше.

Минусы:

Дорого.

2. Рулетка профессиональная IRWIN 3 м (10507790)

Второе место по праву занимает профессиональная строительная рулетка с метрической шкалой. Она отлично подходит для измерения внутри помещений при установке окон, дверных коробок и т.д. Обладает антикоррозионными свойствами и противоударным корпусом. Имеет плоское основание для устойчивости при измерении по горизонтали и крючок для легких вертикальных измерений.

Плюсы:

Акриловое покрытие - большая устойчивость к ржавчине и истиранию;

При вытягивании ленты до 1,4 м она не ломается;

Прочный корпус из ABS-пластика;

Магнитный крючок.

Минусы:

Растягивается, так как имеет резиновый чехол.

3. Рулетка измерительная 5 м Stanley OPP Tylon (0-30-696)

Качественный инструмент, который, благодаря своей длинной ленте, позволяет легко и быстро измерять различные расстояния. Пригодится во время строительства, ремонта, и при монтаже различных конструкций. Нередко используется при изготовлении мебели. Полотно шириной 19 мм оснащено с обеих сторон четкой шкалой на бело-желтом фоне.

Плюсы:

Покрытие Tylon обеспечивает отличную защиту измерительной шкалы, значительно продлевая срок службы;

Центральное расположение цифр исключает ошибки считывания;

Блокировка и автоматическое втягивание ленты;

Класс точности: II.

Минусы:

Без магнита.

4. Рулетка Milwaukee Professional 5х19 мм, (4932459592)

Еще один профессиональный измерительный инструмент от американского бренда позволяет производить быстрые и точные измерения как снаружи, так и внутри помещений. Модель служит для использования на строительной площадке, оснащена улучшенным зажимом для ношения, который не портит одежду.

Плюсы:

Лента защищена нейлоном 2G для повышенной защиты от пыли и воды;

Плоское основание для отличной горизонтальной устойчивости;

Пятиточечный усиленный корпус спроектирован, протестирован и оптимизирован для максимальной долговечности;

Область зажима с прорезиненным покрытием для легкого захвата.

Минусы:

Без магнита.

5. Рулетка Wurth B25MM-L8M (071464568)

Карманная измерительная рулетка длиной 8 м обладает высокой прочностью, имеет противоударный корпус из пластика. Используется в строительстве и отделочных работах. Четко нанесенная маркировка отлично читается благодаря желтой лакированной ленте, сантиметровому делению и красным десяткам. Соответствует классу точности ЕС ll.

Плюсы:

Лента из углеродистой стали устойчивая к коррозии;

Точность класса II, с погрешностью +/-0,5 мм на 1 м;

Система автоматической блокировки держит ленту прямой до тех пор, пока не будет нажата кнопка втягивания;

Съемный зажим для ремня.

Минусы:

Полотно не покрыто нейлоном.

6. Рулетка измерительная Stanley FMHT36318-0

Эргономичная, сверхпрочная рулетка от Stanley FatMax длиной 5 м была разработана с учетом самых требовательных профессионалов. Имеет легко читаемую измерительную шкалу, что позволяет точно и быстро измерять большие расстояния даже при работе в одиночку. Влагозащитный корпус обеспечивает длительную работу при любых погодных условиях и любой среде.

Плюсы:

Покрытие защитного слоя MAXSHIELD обеспечивает 20-кратную стойкость ленты к истиранию;

Защитное резиновое покрытие на открытых частях корпуса из abs-пластика;

Улучшенный механизм блокировки и разблокировки ленты;

Ременный кронштейн.

Минусы:

Очень дорогая.

Три критерия выбора строительной рулетки

Длина и ширина ленты. Проводя работы в помещении достаточно рулетки длиной 5-10 м с шириной ленты 12-25 мм. Чем шире ленточная часть, тем на большее расстояние ее можно вытащить и не бояться повреждения. Использовать ручные рулетки с широкой лентой намного проще; Защитное покрытие. Срок службы зависит от наличия и качества защитного слоя. Как правило, лента в строительных рулетках покрыта нейлоновой защитной пленкой от ржавчины и растрескивания; Дизайн корпуса. Хорошо, если материал корпуса имеет резиновые вставки - такая рулетка не будет скользить в руках.

Примерами качественных инструментов могут быть профессиональные измерительные рулетки Stanley, Milwaukee, IRWIN, INGCO и др.

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