Станом на кінець листопада близько 5 мільйонів людей в Україні втратили роботу.

Про це заявила заступник міністра економіки України Тетяна Бережна під час польсько-українського економічного форуму.

Вона зазначила, що через бойові дії країну залишили вже близько 7 мільйонів осіб, що суттєво вплинуло на зростання рівня безробіття, пишуть "Українські новини".

"Війна руйнує ринок праці України. Бойові дії тривають там, де були зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу", — сказала Бережна.



Заступник міністра додала, що в сусідній Польщі зараз близько 1,5 млн українців зараз перебувають за програмою тимчасово захисту.