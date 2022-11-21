Польська прокуратура не погодиться долучити українську сторону до розслідування вибуху ракети в селі Пшеводув, унаслідок якого загинули двоє чоловіків.

"Такої юридичної можливості немає, і це суперечило б процедурі, не кажучи вже про інтереси слідства, в рамках якого розглядаються всі можливі версії, в тому числі і про те, що могла впасти зенітна ракета з України", - кажуть джерела Rzeczpospolita, знайомі з ходом справи.

Як зазначається, викликає подив поведінка політиків, які вводять в оману громадськість, стверджуючи, що не лише українці, а й американці вже є фігурантами розслідування. Нічого подібного не відбувається, пише "Українська правда".

Новина про те, що українські експерти прибули до Пшеводува у п'ятницю після обіду, облетіла усі ЗМІ. Увечері відповідний допис опублікував у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Українські фахівці вже працюють на місці трагедії, яка була спричинена російським ракетним терором проти України. Я вдячний польській стороні за те, що вона надала їм доступ. Ми продовжимо нашу співпрацю у відкритому та конструктивному руслі, як це роблять близькі друзі", - написав він.

Українські слідчі прибули до села Пшеводув після закінчення огляду, який проводили польські слідчі, і змогли побачити місце події - залишки ракети та воронку, але жодних процесуальних дій не проводили, оскільки за законом це неможливо (так само, як і польські слідчі не можуть здійснювати доказову діяльність на території іноземної держави, максимум можуть бути "пасивним спостерігачем").

Є і більш серйозні неточності. Якуб Кумох, голова міжнародного відділу канцелярії президента Польщі, повідомив у четвер в інтерв'ю TVN 24, що у Пшеводуві працює польсько-американська слідча група, що українці також звернулися з проханням про доступ до розслідування. "Якщо обидві сторони погодяться, а наскільки мені відомо, заперечень з американського боку не буде, то такий доступ може бути наданий найближчим часом. Якщо на технічному рівні у слідчої групи не буде зауважень, то, напевно, не буде підстав відмовляти українцям у доступі", - сказав він.

Однак на місці не було американських експертів - їхня роль полягає у забезпеченні доступу до секретних матеріалів з системи AWACS.

Рішення про хід розслідування та його напрямки приймаються виключно польською прокуратурою. Навіть голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера визнав, що хоча участь українських спостерігачів можлива, це не означає, що вони братимуть участь у розслідуванні, пояснивши, що "це вимагає дотримання правосуддя та суміжних процедур".

Участь українців у слідстві була б можливою в рамках міжнародної слідчої комісії - але поки що вона не створена.

"Загинули польські громадяни. Розслідування проводиться польською прокуратурою та співпрацюючими з нею польськими службами. Наразі ведуться переговори щодо вироблення принципів співпраці, включаючи такі питання, як передача матеріалів або обмін свідченнями", - повідомляють джерела, близькі до слідства.

Його веде Мазовецьке управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Національної прокуратури.

Нагадаємо, вибух у прикордонному польському селі стався вдень 15 листопада, невдовзі після початку масштабного ракетного удару РФ по Україні, через що у Польщі скликали засідання Ради нацбезпеки. Спершу припускали, що на Пшеводув впала російська ракета і неофіційно повідомляли, що ракет могло бути дві. Згодом повідомили, що, за попередніми висновками польських та американських експертів, найімовірніше, це була ракета з української системи протиповітряної оборони.