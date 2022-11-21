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Уряд Італії попросить парламент схвалити новий декрет про військові та цивільні поставки в Україну протягом 2023 року.

Про це заявив міністр оборони Італі Гвідо Крозетто в інтерв'ю газеті Il Foglio, опублікованому в понеділок, передає "Європейська правда".

Уряд Італії щоразу може направляти допомогу Україні, не запитуючи дозволу парламенту, на підставі декрету, термін дії якого закінчується в кінці року.

"Міністерство оборони незабаром запропонує відновити цей захід, поширивши його на весь 2023 рік", - сказав Крозетто.

Італія продовжить постачати зброю, як і раніше, "в той час і тими способами, які ми узгодимо з нашими атлантичними союзниками і з Києвом", додав міністр.

Раніше цього місяця представник правлячої коаліції повідомив агентству Reuters, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, про які особливо просив Київ.

Крозетто належить до "Братів Італії", правої партії нового прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні, яка є рішучою прихильницею України.
ForUm

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