Через військові поразки Росія посилює спроби ведення переговорів із українською владою. Проте Україна має одну мету – повне відвоювання окупованих територій. Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Так, він зазначив, що наприкінці лютого основним полем бою був Донбас. Мінськ I та Мінськ II, переговори щодо вирішення питання тимчасово окупованого Донбасу в результаті привели лише до повномасштабної війни. Тому тепер Україна спочатку звільнює окуповані Росією території, а потім веде переговори про мир.

"Наша діяльність у всіх напрямках має одну мету: повне відвоювання всіх областей, окупованих Росією", – наголосив представник ГУР.

Скібіцький також повідомив, що люди в Росії "починають розуміти, що відбувається"."Після вторгнення радянського союзу в Афганістан минуло десятиліття до його розпаду. У Путіна менше ресурсів, менше влади, менше друзів. Зміна влади може відбутися раніше", – заявив представник ГУР МО Скібіцький.