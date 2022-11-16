також у роздiлiПолiтика
Вірменія VS Азербайджан: хто тут жертва, а хто агресор 14
ЗМІ: Радник Байдена рекомендує Києву ще подумати над поверненням Криму 29
Шольц розповів, як Путін міг би зробити його щасливим 16
Посол ЄС: З Україною в Херсон повертається Європа 19
Херсон повертається під контроль України 24
Ердоган вважає рішення Росії по Херсону позитивним кроком 156
Залужний: З 1 жовтня ЗСУ звільнили на Херсонщині 41 населений пункт 26
Експерт: Росіяни лише імітуватимуть епічну битву за Херсон 40
ISW назвав тих, від кого залежить Путін 58
Шольц та Байден поговорили про Україну 24
ISW: "Ядерними іграми" Кремль не зможе примусити Київ до переговорів 14
Мінекономіки обіцяє до кінця року опрацювати тисячу заявок за програмою доступного житла 25
РФ готується до протестів незадоволених мобілізацією 39
Чехія визнала правлячий режим в РФ терористичним 35
Зеленський закликав енергокомпанії зробити відключення зрозумілими 18
ISW: Окупанти хочуть негайно перевести ЗАЕС в російську мережу 46
“Разом робимо важливе”, – начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець про проект для сімей загиблих та поранених захисників України 34
ISW: Заклики Путіна щодо військової промисловості відірвані від реальності 26

Головного редактора сайту chesno.org, лідерку руху "ЧЕСНО" Ірину Федорів викрили на шантажі з вимаганням грошей за "помилування". Відповідну інформацію разом зі скрін-шотами переписки опублікувало видання VLASTI.net.

«Як бачимо з переписки, головний редактор сайту «ЧЕСНО» дуже впевнена в собі та своїй безкарності, адже на неї працює репутація всього руху, який користується довірою з боку українців, українських ЗМІ та міжнародних донорів, що спонсорують діяльність подібних організацій», – пишуть журналісти.

Також видання наводить список засобів та інструментів, за допомогою яких лідерка ЧЕСНО може шантажувати своїх жертв:

  • Блоги на сайтах різних українських ЗМІ;
  • Зв’язки з журналістами;
  • Зв’язки з держслужбовцями та правоохоронними органами;
  • Зв’язки з міжнародними організаціями та європейськими й американськими політиками;
  • Мережа активістів та прихильників по всій Україні;
  • Публічна репутація руху «ЧЕСНО».

Журналісти звернулися до міжнародних організацій та донорів, які фінансують діяльність громадського руху ЧЕСНО із закликом перевірити діяльність руху та викорінити з нього «корумповану антикорупцію».
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

7