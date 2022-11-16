Головного редактора сайту chesno.org, лідерку руху "ЧЕСНО" Ірину Федорів викрили на шантажі з вимаганням грошей за "помилування". Відповідну інформацію разом зі скрін-шотами переписки опублікувало видання VLASTI.net.

«Як бачимо з переписки, головний редактор сайту «ЧЕСНО» дуже впевнена в собі та своїй безкарності, адже на неї працює репутація всього руху, який користується довірою з боку українців, українських ЗМІ та міжнародних донорів, що спонсорують діяльність подібних організацій», – пишуть журналісти.

Також видання наводить список засобів та інструментів, за допомогою яких лідерка ЧЕСНО може шантажувати своїх жертв:

Блоги на сайтах різних українських ЗМІ;

Зв’язки з журналістами;

Зв’язки з держслужбовцями та правоохоронними органами;

Зв’язки з міжнародними організаціями та європейськими й американськими політиками;

Мережа активістів та прихильників по всій Україні;

Публічна репутація руху «ЧЕСНО».

Журналісти звернулися до міжнародних організацій та донорів, які фінансують діяльність громадського руху ЧЕСНО із закликом перевірити діяльність руху та викорінити з нього «корумповану антикорупцію».