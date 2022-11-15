У політичному середовищі Європи останнім часом транслюється думка, що у конфлікті за Карабах Вірменія потерпає від агресії Азербайджану.

Про це пише 5 канал.

Як зазначає видання, формування іміджу «вірменської жертви» - це відверте нерозуміння історичного контексту конфлікту.

Так само, як РФ окупувала близько 20% території України, вірменські збройні формування окупували 20% суверенної території Азербайджану. Так само як для окупації Східної України були використані проросійські сепаратисти Донбасу, Вірменія спиралася на вірменських сепаратистів у Карабаху.

Тепер вірмени хочуть приєднати ці території до РФ за прикладом анексії Криму та Донбасу. Так само, як і агресія проти України, призвела до переміщення мільйонів українських біженців, агресія проти азербайджанців у Карабаху змусила понад мільйон з них залишити свої будинки. Загиблих громадян у війнах за Карабах налічують тисячі.

Так само, як РФ здійснює ракетні обстріли українських міст, під час Другої Карабахської війни Вірменія обстріляла російськими ракетами понад 80 міст та сіл Азербайджану.

Докладно всі віхи багаторічної ворожнечі висвітлює телеграм-канал AZfront. Згідно з історичними фактами, Азербайджан не є агресором, а навпаки, сам став жертвою архітекторів проекту «Велика Вірменія», а тепер лише відновлює свої суверенні території.

Незважаючи на це, активісти вірменської діаспори, а також деякі політики та муніципальні діячі Франції почали просувати ототожнення Азербайджану з РФ, а Вірменії з Україною. Впливові сили у Франції зміщують акценти з путінського диктатора на Азербайджан, який безкоштовно постачає паливо Україні. При цьому сама Франція з 24 лютого до 3 жовтня надала найменший обсяг допомоги Україні в порівнянні з двома іншими провідними державами Європи. Вже не кажучи про риторику президента Макрона: «Ми маємо зробити все, щоб обидва головні герої повернулися за стіл переговорів». Як нагадує 5 канал, задля цього французький лідер уже 13 разів спілкувався з Путіним телефоном.

Така ситуація продиктована інтересами великих французьких корпорацій. Згідно з офіційними даними Митної служби Франції, незважаючи на західні санкції, протягом перших 7 місяців 2022 р. французький експорт до РФ становив €2.025.497.000. У Росію було поставлено повітряні судна та космічні пристрої на €275.634.000, а також прилади та пристрої для вимірювання, випробувань та навігації на €35.325.000. За той же період із Росії до Франції було поставлено, переважно, сировини на €10.385.993.000 - у тому числі, продуктів нафтопереробки, природного та зрідженого газу та сирої нафти.

Французькі парламентарі, які лобіюють інтереси великого бізнесу, вирішили змістити фокус уваги Євросоюзу з російської агресії – на Азербайджан. Але ці «миротворчі» ініціативи залишаються незатребуваними через рішучість керівництва України домагатися деокупації власних територій.