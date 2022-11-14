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Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван рекомендував команді Зеленського почати думати про реалістичні вимоги для переговорів з РФ, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

"Вашингтон дав зрозуміти Україні, що Київ має як мінімум здаватися відкритим для рішення шляхом переговорів. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському…Два європейські дипломати, поінформовані про дискусії, заявили, що пан Салліван рекомендував команді пана Зеленського почати думати про свої реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд заявленої мети України щодо повернення Криму, який був анексований у 2014 році", - сказано в публікації видання, пишуть "Українські новини".

Представники адміністрації Байдена, у тому числі Салліван, продовжують публічно заявляти, що Вашингтон не тиснутиме на Київ у дипломатичному напрямку, що викликає подив у союзників США по НАТО.

За словами двох високопосадовців, представники Держдепартаменту США минулого тижня проінформували деяких європейських партнерів у Вашингтоні, щоб розвіяти побоювання з приводу зміни підходу адміністрації.

"Наша робота - поставити їх у найкраще становище на полі бою, щоб, коли і якщо з'явиться можливість для дипломатії, вони були в кращому положенні за столом переговорів", - заявив Салліван.
ForUm

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