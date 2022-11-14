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Курс долара в Україні наступного тижня – у період з 14 до 20 листопада – буде відносно нестабільним. При цьому діапазон між розцінками може скласти 1,5 гривень.

Такий прогноз зробив директор департаменту казначейства "Комерційний Індустріальний банк" Герман Марченко, назвавши ситуацію у цілому стабільною, передає 24 канал.

"Коливання курсу можливі в межах 39,5 - 41 гривень. Звичайно, у мирні часи ці "1,5 гривні" не є показником валютної врівноваженості. Однак в умовах війни, після тривалої "доларової лихоманки", така амплітуда курсу цілком допустима", – вважає експерт.

Марченко прогнозує, що завдяки успіхам українських захисників на полі бою серйозних змін на валютному ринку не передбачається.
ForUm

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