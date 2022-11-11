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Окупований російськими військами Херсон повертається під контроль української армії, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

ГУР МОУ закликало російських військовослужбовців не намагатися втекти з міста в цивільному одязі й здаватися в полон.

"У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в ГУР.

 
ForUm

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