Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що Анкара не припиняє посередницьких зусиль щодо України й підтримує рішення РФ про виведення військових підрозділів із правобережної частини Херсонської області, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

"Називати точну дату завершення, звісно, не можна. Однак останнє рішення Росії щодо Херсона, звісно ж, – позитивний і важливий крок", - сказав Ердоган.

Він також заявив про плани продовжити діалог із президентом РФ Володимиром Путіним. "Сподіваємося на успішність посередницьких зусиль Туреччини та перехід від атмосфери війни до миру", - сказав Ердоган.