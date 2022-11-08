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Державне підприємство "Антонов" уточнило інформацію щодо побудови нової "Мрії", каже про початок конструкторських робіт.

"Наразі розпочалися конструкторські роботи в цьому напрямку, - йдеться в заяві ДП "Антонов"

За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30 відсотків комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака.

Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано".

 
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