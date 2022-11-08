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Інститут вивчення війни (ISW) назвав президента Росії Володимира Путіна залежним від сил фінансиста групи "Вагнер" Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова в Україні.

Інформація про широкомасштабні провали російського військового керівництва набуває соціальної динаміки.

Російські блогери заявили, що жінки, імовірно, родички військових РФ та мобілізованих, привертають увагу до провального стану війни, пише "Українська правда".

З початку часткової мобілізації наприкінці вересня ISW спостерігав численні випадки, коли дружини і матері російських військовослужбовців виступали на захист своїх родичів, які служать в армії, звертаючись до місцевих чиновників і відомих російських блогерів.

За висновками, неспроможність Міноборони РФ належним чином вирішити ці системні проблеми та їхні першопричини, ймовірно, посилюватиме соціальну напругу протягом усієї війни.

Фракція російських провоєнних силовиків збільшує свій вплив частково для просування особистих інтересів в Росії та окупованій Україні, а не виключно для перемоги у війні.
ForUm

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