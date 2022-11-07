"Федеральний канцлер і президент засудили триваючі обстріли з боку РФ цивільної інфраструктури, зокрема, об'єктів енергопостачання в Україні. Йшлося також про російські загрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої брудної бомби", - зазначив співробітник прес-служби.

За його словами, обидва політики підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в міру своїх можливостей.

Крім того, глава німецького уряду поінформував американського президента про хід та результати своєї поїздки до Пекіна.

"Обидва визнали чітку заяву лідера Китаю Сі Цзіньпіна, який виступив проти використання ядерної зброї, а також проти загрози її використання", - зазначив Бюхнер.