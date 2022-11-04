Парламент Чехії визнав правлячий режим Росії терористичним.

"Комітет із закордонних справ визначає нинішній російський режим як терористичний відповідно до резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи", — йдеться в резолюції, яку прийняв комітет із закордонних справ Палати депутатів парламенту Чехії.

Парламент засудив вбивства цивільних українців та напади на об'єкти інфраструктури, пишуть "Українські новини".

"Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі або непрямі загрози застосувати ядерну зброю, а також хибні та безпідставні звинувачення України у плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою європейській безпеки", — йдеться у резолюції.

Депутати Чехії заявили, що дії армії РФ в Україні — це військові злочини та злочини проти людяності.

Комітет підтримав ініціативу створення спеціального трибуналу для всіх причетних до російської військової агресії.

Нагадаємо, до цього Росію країною терористом визнали Польща та Фінляндія.