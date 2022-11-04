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Міністерство економіки України розраховує до кінця року опрацювати тисячу заявок за програмою доступних кредитів на житло "єОселя", повідомила пресслужба.

"Ми маємо працювати над тим, щоб "єОселя" була масовим продуктом. Сподіваюся, що вже до кінця року тисячу заявок ми зможемо опрацювати та видати відповідні кредити. Мені також відомо, що вже є ухвалені рішення банками про погодження близько десятка кредитів на видачу", – процитовано в пресрелізі першого віцепрем'єра – міністра економіки України Юлію Свириденко.

За її словами, з моменту запуску програми 1 жовтня вже надійшло кілька тисяч заявок, з яких 83% – від військовослужбовців, 11% – від медиків, 4% – науковців, 2% – освітян, пише "Інтерфакс-Україна".

Крім того, стартувало бета-тестування прийому заявок у додатку "Дія", повідомляє пресслужба. Так, для подання заявки учасником не потрібно буде окремо збирати документи – банки автоматично синхронізують необхідні дані з реєстрів.

Як повідомлялося, в Україні запрацювала держпрограма доступного житла "єОселя", учасниками якої цього року можуть стати військові, правоохоронці, медики, освітяни та науковці. Ставка за іпотекою для всіх зазначених категорій громадян становить 3%, термін іпотеки – до 20 років, мінімальний початковий внесок – від 20% від вартості житла. 2023 року заплановано розширення дії програми на всіх українців, зі ставкою 7%.

Реалізацію програми забезпечує Мінекономіки спільно з держкомпанією "Укрфінжитло" та Мінцифри.
ForUm

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