Президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній з проханням зробити відключення електрики передбачуваними та зрозумілими.

"Зараз не час для яскравих вітрин, реклам, іншого такого освітлення. Звертаюся до енергокомпаній - будь ласка, активніше роз'яснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район!", - сказав він у відеозверненні в четвер.

За словами президента, "зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. І якщо споживачі звертаються і повідомляють про ту чи іншу несправедливість в енергозабезпеченні, будь ласка, реагуйте на це негайно. Працюйте разом із місцевою владою", пише "Інтерфакс-Україна".

"Якщо хтось без світла по 8-10 годин, а через дорогу підключено все разом із вуличним освітленням, то це однозначно несправедливо. Необхідно робити все, щоб відключення були передбачуваними та зрозумілими для споживачів", - сказав Зеленський.