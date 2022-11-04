також у роздiлiНадзвичайні події
ЗСУ за добу збили 10 "Shahed" та один "Орлан" 11
ЗАЕС повністю знеструмлена. Починається зворотній відлік 27
З початку війни в Україні пошкоджено вже понад тисячу медзакладів 13
На Херсонщині окупанти примусово виселяють жителів 8
За добу в окупантів стало меньше на 650 військових та 4 гелікоптери 19
Дуда: Росія намагається за будь-яку ціну заморозити війну 47
Нацполіція просить пішоходів через блекаут носити світловідбивальні елементи 19
Окупанти атакували ракетами Миколаїв 24
Україна в ООН: Росія готує провокації з біологічними речовинами 24
У Чорному морі напоготові 24 "Калібри" 20
За добу ВСУ відбили атаки ворога на 13 напрямках 110
Генштаб розповів про дезертирство в російській армії 71
Окупанти вночі обстріляли околиці Запоріжжя "смерчами" 107
ЗСУ за дві години збили 19 дронів так ракету 19
Ворог завдав ударів по Київській області 22
У ISW пояснили, нащо Росії воєнний стан 20
Відновлення Кримського мосту може тривати до кінця наступного року 18
Російське угруповання у Чорному морі посилилось підводним човном 15

Українські військові відбили атаки загарбників у Донецькій області, авіація протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

Противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районі населеного пункту Волфине Сумської області. Також загарбники застосували ударні БпЛА;
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Стельмахівка, Берестове, Білогорівка, Ветеринарне, Гатище, Чугунівка та Уди;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів М’ясожарівка, Званівка, Роздолівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Серебрянка, Новоєгорівка та Ямполівка;
  • на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Озарянівка, Курдюмівка, Майорськ, Іванград, Соледар, Опитне та Зеленопілля;
  • на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Олександропіль, Мар’їнка, Новомихайлівка, Вугледар, Невельське та Первомайське;
  • на Новопавлівському напрямку – з усього спектру артилерії, в районах населених пунктів Пречистівка, Водяне, Павлівка, Времівка та Велика Новосілка;
  • на Запорізькому напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Гуляйполе, Дорожнянка, Новоандріївка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки;
  • на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Крім того, ворог продовжував повітряну розвідку. Активно задіював БпЛА, здійснив до 30 вильотів.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 21 удар. Під ураження потрапили 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Українські сили ППО збили 3 БпЛА "Shahed-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили пункт управління ворога, 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної розвідки, мінно-вибухові загородження та інші важливі військові об’єкти противника.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

10