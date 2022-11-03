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Аналітики ISW вважають, що заклики президента Росії Володимира Путіна до створення конкурентоспроможної російської військової промисловості відірвані від реалій щодо російського ланцюжка поставок і проблем оборонно-промислової бази.

Повідомляється, що Путін наголошував на необхідності забезпечити конкуренцію між російськими виробниками військового озброєння, але його заклики контрастують з нещодавніми повідомленнями про те, що Росія закупила системи озброєнь у Ірану та Північної Кореї для підтримки війни в Україні.

Аналітики раніше повідомляли, що іранські поставки безпілотників і, можливо, балістичних ракет до Росії, ймовірно, ще більше збільшать залежність Росії від систем озброєнь іранського виробництва.

Росія, ймовірно, домовилася про постачання зброї з Іраном і КНДР, тому що вона значно виснажила свої запаси боєприпасів для повітряних, ракетних і артилерійських ударів і не може легко їх поповнити, пише "Українська правда".

"Залежність Росії від ізольованих та жорстко санкціонованих держав щодо критичних систем озброєнь не відповідає вимозі Путіна, щоб російська військова промисловість стала висококонкурентною та задовольняла потреби російських збройних сил у будь-який короткий період часу", - йдеться у повідомленні ISW.

 
ForUm

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