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Найближчим часом Юрій Вітренко втратить посаду голови НАК "Нафтогаз України".

Про це Економічній правді повідомили співрозмовники у парламенті та "Нафтогазі".

Вітренко написав заяву про відставку. Його місце повинен зайняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За процедурою, Вітренка мала б звільнити Наглядова рада Нафтогазу, однак за її відсутності це може зробити Кабінет міністрів, який наразі виконує функції НР.

"Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", - каже співрозмовник.

Вітренко був призначений головою Нафтогазу 28 квітня 2021 року після звільнення Андрія Коболєва. Через рік уряд перепризначив Вітренка ще на один рік.

Більше подробиць про причини звільнення Вітренка та нового керівника читайте в матеріалі на Економічній правді, який буде опублікований найближчим часом.
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