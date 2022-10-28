Якщо Росія застосує ядерну зброю, вона отримає на це серйозну міжнародну відповідь. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу.

"Якщо це станеться, ви побачите дуже серйозну відповідь з боку міжнародної спільноти. ... Навіть розмови про застосування такої зброї небезпечні та безвідповідальні", - сказав глава Пентагону, повідомляє "Кореспондент".

При цьому Остін підкреслив, що вперше за 70 років порушується питання ядерного удару, який "потенційно може змінити ситуацію для світу загалом".