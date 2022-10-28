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Свiт
Якщо Росія застосує ядерну зброю, вона отримає на це серйозну міжнародну відповідь. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу.
"Якщо це станеться, ви побачите дуже серйозну відповідь з боку міжнародної спільноти. ... Навіть розмови про застосування такої зброї небезпечні та безвідповідальні", - сказав глава Пентагону, повідомляє "Кореспондент".
При цьому Остін підкреслив, що вперше за 70 років порушується питання ядерного удару, який "потенційно може змінити ситуацію для світу загалом".
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