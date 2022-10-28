також у роздiлiНадзвичайні події
Нацполіція просить пішоходів через блекаут носити світловідбивальні елементи 7
Україна в ООН: Росія готує провокації з біологічними речовинами 15
У Чорному морі напоготові 24 "Калібри" 10
За добу ВСУ відбили атаки ворога на 13 напрямках 15
Генштаб розповів про дезертирство в російській армії 53
Окупанти вночі обстріляли околиці Запоріжжя "смерчами" 12
ЗСУ за дві години збили 19 дронів так ракету 13
Ворог завдав ударів по Київській області 10
У ISW пояснили, нащо Росії воєнний стан 10
Відновлення Кримського мосту може тривати до кінця наступного року 14
Російське угруповання у Чорному морі посилилось підводним човном 11
Внаслідок ракетного удару у Дніпрі загинули двоє людей 16
Рєзніков не дуже вірить у вуличні бої в Херсоні 20
Генштаб: Росія шукає джерела для поповнення військових втрат 43
Командувач Сухопутних військ ЗСУ розповів деталі Харківської операції 17
Генштаб: Окупанти готують оборонні позиції в Херсонській області 49
Окупанти поклали за добу в Україні майже 500 військових 15
Укренерго повідомила, які області будуть без світла 29

Окупанти в ніч проти п'ятниці ракетами ЗРК С-300 атакували Миколаїв, є поранений, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 28 жовтня, близько 02:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поруч розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкодження отримала хлібопекарня. Одна людина отримала легкі поранення", - йдеться у повідомленні.

Також ворог атакував у четвер вдень Миколаївський район, де о 15:27 завдав ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає, пише "Інтерфакс-Україна".

Крім того, близько 22:00 були обстріли околиць Інгульської ОТГ Баштанського району. Постраждалих і руйнувань немає.

Триває обстріл території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих та пошкоджені житлові будинки уточнюється.

У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

9