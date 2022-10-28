ОСЦПВ — обов'язковий вид страхування. Кожен водій повинен знати, що без цього страхового поліса не можна експлуатувати автомобіль. Водіння без чинної автоцивілки — це адміністративне правопорушення, за яке потрібно буде заплатити штраф. Окрім того, якщо по вашій вині трапиться ДТП, прийдеться власним коштом відшкодовувати збитки постраждалій стороні.

Сьогодні завдяки швидкому розвитку електронних технологій автоцивілка в Черкасах, як і в інших містах України, може бути оформлена онлайн. Такий спосіб придбання сприйнявся на ура. Багатьом сподобалася відсутність паперової тяганини та необхідності відвідувати офіс страхової компанії. Проте багато хто ще не знає про таку можливість. Спеціалісти СК «Країна» допомагають розібратися в особливостях купівлі поліса в інтернеті.

Як оформити електронний поліс ОСЦПВ

Сьогодні документооборот переходить в електронний формат — зручніший варіант. Такий прогрес спостерігається в різних сферах, у тому числі в страхуванні. Стати власником автоцивілки можна за 10 хвилин, не виходячи з дому. Це стало можливим завдяки прийняттю закону про електронну комерцію. Для оформлення поліса потрібно виконати прості дії:

розрахувати вартість страхування на сайті та обрати програму;

заповнити необхідні дані (див. нижче);

підтвердити пропозицію, котра надійде після виконання попереднього пункту;

оплатити страховку банківською карткою.

Після здійснення всіх кроків договір буде відразу висланий на електронну пошту. Такий поліс зберігатиметься в смартфоні. Якщо страховку в паперовому вигляді можна пошкодити чи втратити, то цей варіант завжди під руками, що дуже зручно. Окрім того, придбання страховки в чинній страховій організації, виключає ризик потрапляння на недобросовісних осіб.

Чим відрізняється електронна страховка від паперової

З юридичної точки зору немає різниці між електронним та паперовим варіантами договору. Їхнє оформлення ідентичне. Вони мають однакову юридичну силу. Дані e-поліса фіксуються в базі МТСБУ. За необхідності можна перевірити чинність страховки, ввівши дані на офіційному сайті.

Електронний поліс ОСЦПВ пред'являють співробітникам поліції на вимогу. Окрім того, можна роздрукувати собі безліч таких екземплярів. Такий договір зразу вступає в дію. Оформити його можна в будь-який час доби.

Які документи необхідні для оформлення автоцивілки онлайн

Для оформлення поліса ОСЦПВ знадобиться паспорт, довідка про присвоєння ІПН та технічний паспорт автомобіля, оскільки необхідно вказати такі дані:

прізвище, ім'я, по батькові, як зазначено в документах;

адресу проживання;

індивідуальний податковий номер (ІПН);

модель та марку транспортного засобу;

рік його випуску;

VIN-код;

об'єм двигуна;

державний номер машини.

Крім того, потрібно вибрати дату початку дії документа, вказати свій контактний номер телефона та електронну адресу. Важливо перевірити правильність написання всіх даних. Якщо помилка все-таки допущена, треба звернутися в клієнтську підтримку. Спеціалісти внесуть необхідні зміни, якщо неправильно вказані особисті дані (адреса проживання, номер телефона, email). Коли ж помилка допущена в даних, які впливають на вартість поліса (місце реєстрації чи тип транспортного засобу, об’єм його двигуна), прийдеться договір анулювати.